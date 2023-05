Com time reserva, Fluminense leva 1 a 0 do Strongest e perde invencibilidade na Copa Libertadores

Tricolor das Laranjeiras segue líder do Grupo D e enfrenta o River Plate na próxima rodada

EFE/Luis Garandillas O Fluminense levou reservas para a altitude na Bolívia



Em meio a uma maratona de jogos, o técnico Fernando Diniz decidiu colocar o time reserva do Fluminense em campo nesta quinta-feira, 25, contra o The Strongest na altitude da Bolívia. A equipe levou 1 a 0 e perdeu a invencibilidade na competição (quatro jogos – três vitórias e uma derrota). Mesmo assim, os cariocas ainda lideram o Grupo D com 9 pontos, contra 6 do Strongest, enquanto Sporting Cristal e River Plate têm 3. Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o River Plate e tentar confirmar a vaga às oitavas de final. O único gol da partida saiu cedo. Aos 4 minutos, Triverio bateu colocado e abriu o placar. Mesmo em vantagem o Strongest não deixou de ir pra cima e Fábio trabalhou bastante no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Fluminense pouco produziu e contou com o travessão para parar o ataque dos bolivianos. Com o time principal, o Fluminense volta a campo no final de semana para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.