Seleção feminina enfrenta o Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo

Jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 2 de julho; seleção estreia no Mundial em 24 de julho

Thais Magalhães/CBF Seleção feminina estreia na Copa do Mundo feminina em 24 de julho



Finalizando a preparação para a Copa do Mundo feminina, que acontece entre julho e agosto, a seleção brasileira anunciou nesta quinta-feira, 25, seu último amistoso. O adversário será o Chile, no dia 2 de julho, no Mané Garrincha, em Brasília, às 10h30 (horário de Brasília). Nos últimos cinco amistosos, a seleção perdeu dois jogos, venceu dois e empatou um. Entre eles, venceu a Alemanha e empatou com a Inglaterra, duas grandes potências do futebol feminino mundial. De acordo com o calendário da CBF, o grupo terá dois períodos de treinamento no Brasil. Entre os dias 7 e 15 de junho a equipe faz treinos físicos no Rio de Janeiro, e dos dias 19 a 25 as atividades serão na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil estreia no Mundial em 24 de julho contra o Panamá, às 8h (horário de Brasília).