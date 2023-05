Manchester United goleia Chelsea e garante vaga na próxima Champions; Antony sai de campo machucado 

Casemiro, Bruno Fernandes, Marcus Rashford e Martial balançaram as redes para os Diabos Vermelhos, enquanto os Blues descontaram com João Félix

EFE/EPA/PETER POWELL Bruno Fernandes marcou na vitória do Manchester United sobre o Chelsea



O Manchester United garantiu sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões nesta quinta-feira, 25, ao derrotar o Chelsea por 4 a 1, no Old Trafford, em confronto atrasado da 32ª rodada do Campeonato Inglês. Precisando de apenas um empate para assegurar o quarto lugar, o time dirigido por Erik ten Hag não tomou conhecimento do rival e aplicou uma sonora goleada. Casemiro, Bruno Fernandes, Marcus Rashford e Martial balançaram as redes para os Diabos Vermelhos, enquanto os Blues descontaram com João Félix. Desta forma, os quatro representantes da Inglaterra na próxima Champions League são: City, Arsenal, Newcastle e United. A única notícia triste para a equipe mandante foi a lesão do brasileiro Antony, ainda no primeiro tempo. Depois de sofrer uma entrada dura de Chalobah, o atacante ficou sentindo, chorou bastante e precisou ser retirado de maca. Restando apenas mais um jogo para o término da competição, o United apenas cumpre tabela. O mesmo acontece com os londrinos, que estão na 12ª posição e não têm mais objetivos na temporada.