Com times brasileiros na disputa, Copa Libertadores feminina começa nesta quarta-feira

Brasil é o país mais vencedor da história da competição, que começou em 2009; saiba tudo sobre o torneio

Reprodução/ CBF A Taça da Copa Libertadores da América



Nesta quarta-feira, dia 3, começa a Copa Libertadores da América feminina 2021. O torneio sul-americano que reúne 16 equipes, entre elas, três brasileiras: Avaí Kindermann, Corinthians e Ferroviária, será realizado no Paraguai até o dia 18 de novembro. Porém, a competição terá a final no dia 21 de novembro, no Parque Central, em Montevidéu. As equipes brasileiras são as favoritas ao título, pela superioridade do futebol praticado no país. Nessa edição, o fã do futebol feminino poderá acompanhar todos os jogos na Conmebol TV e nos canais Disney: ESPN Brasil e Fox Sports, além da plataforma de streaming Star+. Para quem quiser acompanhar a Libertadores feminina, a Jovem Pan Online separou tudo que você precisa saber.

História da Libertadores Feminina

A Conmebol começou a organizar a Libertadores feminina em 2009. Nas primeiras duas edições foram 10 participantes, com um representante de cada país da confederação sul-americana. O número subiu para 12 em 2011 e somente em 2019 expandiu para 16 participantes. O Brasil sediou as seis primeiras edições e domina o ranking de campeões. Em 2009 e 2010, o Santos de Marta e Cristiane levou a taça. Em 2011, 13 e 14 foi a vez do São José-SP. Em 2015 a Ferroviária levantou o troféu, repetindo o feito em 2020. O Corinthians venceu em 2017 com a parceria com o Audax e em 2019 com o time próprio. Somente Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) e Atlético Huila (2018) quebraram as sequência dos brasileiros. A atual edição estreará o VAR na final.

Times brasileiros na briga

Na edição de 2021, o Brasil será representado pela atual campeã Ferroviária, Corinthians e Avaí Kindermann. A Ferrinha está no Grupo A e enfrentará o Sol de América (PAR) no dia 3 de novembro às 17h30 (horário de Brasília), o Deportivo Cuenca (ECU) no dia 6, às 17h30, e o Independiente Santa Fé (COL) fechando a primeira fase dia 9 de novembro, às 17h30. O Corinthians está no Grupo D e joga contra o San Lorenzo (ARG) no dia 4 de novembro às 17h30; Nacional (URU) dia 7 às 17h30 e Deportivo Capitá (PAR) dia 10, às 17h30. No Grupo B, o Avaí enfrenta o Yaracuyanos (VEN) na primeira rodada, dia 3 às 19h45; o Santiago Morning (CHI) dia 6 às 19h45 e fecha sua participação na primeira fase dia 9 às 17h30 contra o Cerro Porteño (PAR).

Confira abaixo todo o calendário:

Grupo A

1ª rodada – 3 de novembro

17h30 – Ferroviária x Sol de América

19h45 – Deportivo Cuenca x Independiente Santa Fé

2ª rodada – 6 de novembro

17h30 – Ferroviária x Deportivo Cuenca

19h45 – Sol de América x Independiente Santa Fé

3ª rodada – 9 de novembro

17h30 – Independiente Santa Fé x Ferroviária

19h45 – Sol de América x Deportivo Cuenca

Grupo B

1ª rodada – 3 de novembro

17h30 – Cerro Porteño x Santiago Morning

19h45 – Yaracuyanos x Avaí Kindermann

2ª rodada – 6 de novembro

17h30 – Cerro Porteño x Yaracuyanos

19h45 – Santiago Morning x Avaí Kindermann

3ª rodada – 9 de novembro

17h30 – Avaí Kindermann x Cerro Porteño

19h45 – Santiago Morning x Yaracuyanos

Grupo C

1ª rodada – 4 de novembro

17h30 – Deportivo Cali x Alianza Lima

19h45 – Real Tomayapo x Universidad de Chile

2ª rodada – 7 de novembro

17h30 – Deportivo Cali x Real Tomayapo

19h45 – Alianza Lima x Universidad de Chile

3ª rodada – 9 de novembro

17h30 – Universidad de Chile x Deportivo Cali

19h45 – Alianza Lima x Real Tomayapo

Grupo D

1ª rodada – 4 de novembro

17h30 – Corinthians x San Lorenzo

19h45 – Nacional x Deportivo Capitá

2ª rodada – 7 de novembro

17h30 – Corinthians x Nacional

19h45 – San Lorenzo x Deportivo Capitá

3ª rodada – 10 de novembro

17h30 – Deportivo Capitá x Corinthians

19h45 – San Lorenzo x Nacional

A Libertadores feminina tem o mesmo apelo que a masculina?

Muito se discute sobre como a Conmebol negligencia a competição, mas ainda tenta vender como o melhor de todos os torneios. Por muito tempo os times que se organizaram para montar o torneio, dependendo de federações nacionais e regionais. Em 2018, quando a confederação decidiu tornar obrigatório que times masculinos tivessem equipes femininas, o cenário passou a mudar um pouco. Nesta temporada, a Conmebol informou que o campeão embolsará 850 mil dólares (R$ 4.828 milhões, na cotação atual), o vice ficará com 50 mil dólares (R$ 284 mil) e o terceiro lugar receberá 30 mil dólares (R$ 170 mil). Além disso, todos os participantes receberão 7.500 dólares (R$ 42 mil). Porém, se comparado ao torneio masculino que a premiação será de R$ 81 milhões, o pagamento é muito defasado.

Os clubes também não têm considerado tanto a modalidade porque ainda há negligência por parte da confederação. Em 2019, a Conmebol manteve a realização do torneio no Equador em meio a uma onda de protestos contra o governo. Por conta da violência foi necessária a paralisação da competição e, após alguns dias, só foi retomada porque o governo local garantiu a segurança das atletas. Com um longo caminho ainda para percorrer, a Libertadores feminina segue resistindo no cenário sul-americano.