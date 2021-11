Barcelona informa que Agüero vai passar por tratamento terapêutico após arritmia cardíaca

No comunicado, o clube catalão também disse que o argentino ficará, no mínimo três meses fora dos gramados

EFE/Enric Fontcuberta Sergio Aguero deixou o campo durante o empate do Barcelona contra o Alavés



O Barcelona informou que o atacante Sergio Agüero precisará passar por um “procedimento diagnóstico e terapêutico” após sofrer uma arritmia cardíaca no empate contra o Alavés, no último final de semana, pelo Campeonato Espanhol. No comunicado, o clube catalão também disse que o argentino ficará, no mínimo três meses fora dos gramados. O centroavante, desta forma, pode voltar somente em fevereiro, na fase crucial dos torneios nacionais e da Liga dos Campeões. “O jogador Kun Aguero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico encarregado pelo doutor Josep Brugada. É baixa e durante os próximos três meses se avaliará a efetividade do tratamento para determinar o processo de recuperação”, diz a nota.