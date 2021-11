São Paulo e Corinthians irão disputar o título do Campeonato Paulista feminino

Tricolor Paulista goleou o Santos por 4 a 0 nesta segunda-feira, na Arena Barueri; Corinthians eliminou a Ferroviária

Rodrigo Corsi/Paulistão Carol comemora o primeiro gol do São Paulo na partida



Nesta segunda-feira, 1º, os finalistas do Campeonato Paulista feminino foram conhecidos. Depois da classificação do Corinthians, no domingo, que venceu a Ferroviária por 5 a 2 no agregado, o São Paulo carimbou sua vaga ao vencer novamente o Santos. Desta vez a vitória foi por 4 a 0 (1 a 0 na ida). Sem a presença de torcida na Arena Barueri, as duas equipes demoraram para engrenar os ataques. O Tricolor Paulista tinha a vantagem da ida, mas não entrou com uma postura defensiva, pelo contrário, foi bem mais ativo no primeiro tempo e por isso saiu na frente no placar. Aos 26 minutos, Carol aproveitou rebote de Michelle e chutou para as redes. Aos 48, Yayá recebeu na grande área e finalizou no contrapé da goleira, ampliando o marcador.

No segundo tempo, o São Paulo continuou dominante. Aos sete minutos, Yayá chutou forte debaixo das pernas de Michelle e fez o terceiro. Aos 17, Glaucia chutou cruzado e fez o quarto do Tricolor. O Santos ainda tentou, mas com muitos passes errados ficava difícil levar perigo até o gol de Carla. A final entre São Paulo e Corinthians será disputada em partidas de ida e volta. Uma delas será na Neo Química Arena, já confirmada pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O SporTV e o Paulistão Play transmitem os jogos.