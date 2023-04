Com Tiquinho Soares decisivo, Botafogo vence Flamengo e assume liderança do Brasileirão 

Em pleno Maracanã, Glorioso mostrou muita organização ao superar rival com um jogador a menos e continuar com 100% de aproveitamento no torneio

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares brilhou na vitória do Botafogo sobre o Flamengo



O Botafogo surpreendeu neste domingo, 30, ao derrotar o Flamengo por 3 a 2, em pleno Maracanã, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Mesmo ficando com um jogador a menos após a expulsão do lateral direito Rafael, no início do segundo tempo, a Estrela Solitária mostrou muita organização e competitividade. O grande destaque da partida foi o atacante Tiquinho Soares, responsável por balançar as redes duas vezes. O outro gol do Glorioso foi anotado por Danilo Barbosa, de cabeça. Do lado flamenguista, o único a marcar foi o zagueiro Léo Pereira, também com dois tentos. Com o resultado, o Glorioso pula para a liderança do Nacional, sendo o único com 100% de aproveitamento, com nove pontos conquistados. O Rubro-Negro, por sua vez, amarga seu segundo revés e permanece com três pontos, agora no 12º lugar.

Como foi o jogo

Com o apoio de sua torcida, o Flamengo começou a partida dominante, controlando as ações e partindo para cima. O Rubro-Negro, é verdade, mostrou um pouco de desorganização sem o meio-campista Gerson, desfalque de última hora após sentir dores no aquecimento. Ainda assim, os flamenguistas incomodaram com finalizações perigosas, fazendo Lucas Perri trabalhar e acertando a trave com Vidal. Aos poucos, porém, o Botafogo entrou no jogo e saiu da defesa. Aos 27 minutos, Victor Sá foi derrubado por Wesley dentro da área. Na cobrança, Tiquinho Soares não desperdiçou. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Danilo Barbosa aproveitou escanteio na área e testou para as redes, ampliando a vantagem.

No retorno do intervalo, o técnico Jorge Sampaoli colocou Everton Ribeiro na vaga de Ayrton Lucas, tentando mudar o panorama da partida. Mais ofensivo, o Flamengo ainda ficou em vantagem aos 4 minutos, após Rafael acertar a sola em Cebolinha e receber o cartão vermelho direito. Outo minutos depois, Léo Pereira aproveitou cruzamento de Fabrício Bruno e diminuiu o prejuízo. Com o gol, os flamenguistas até ameaçaram uma reação, mas viram o Botafogo marcar o terceiro. Depois de linda jogada pessoal de Tchê Tchê, o centroavante Tiquinho Soares bateu firme para estufar as redes. Na base do abafa, Léo Pereira ainda fez o segundo, depois de batida de escanteio de Everton Ribeiro. Mesmo assim, os rubro-negros não tiveram força para conseguir o empate.