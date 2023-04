Brasileirão: Sem técnico, Corinthians perde clássico para o Palmeiras por 2 a 1

Danilo, treinador do sub-20, esteve à beira de campo comandando o Corinthians, que ainda está sem técnico definido

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras venceu clássico contra o Corinthians no Allianz Parque



Dois dias depois de perder Cuca como treinador, o Corinthians fez o derby contra o Palmeiras e perdeu por 2 a 1 na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe passa por uma crise, sem treinador e com conflitos na diretoria. A partida no primeiro tempo teve total domínio do alviverde. Aos 15 minutos, Murilo subiu em cobrança de escanteio e cabeceou no canto, abrindo o placar. Aos 35, a zaga corintiana bagunçou e Raphael Veiga aproveitou e bateu cruzado, ampliando para 2 a 0. No segundo tempo, o Corinthians melhorou e conseguiu diminuir aos 30, com Róger Guedes marcando em gol olímpico. Mas a arbitragem creditou para Piquerez, contra. Aos 34, Jhon Jhon recebeu de frente e bateu, Cássio fez grande defesa. Na próxima rodada, o Palmeiras viaja para enfrentar o Goiás no domingo, dia 7, enquanto o Corinthians recebe o Fortaleza na segunda-feira, dia 8. No meio da semana, as duas equipes têm compromisso na Copa Libertadores.