Com um a mais, Athletico-PR vira sobre o Juventude e sobe na tabela do Brasileirão

JOKA MADRUGA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Ahtletico-PR venceu o Juventude por 2 a 1 pelo Brasileirão



O Athletico-PR não teve vida fácil, mas venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado, 18, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Furacão chegou a sair atrás graças a Ricardo Bueno. O time paranaense, no entanto, teve força para virar com Bissoli e Renato Kayzer. Com o resultado, o Athletico “pega o elevador” na tabela e sobe para a oitava colocação, com 27 pontos. A equipe de Caxias do Sul, por sua vez, permanece com 23 pontos, no 14º lugar.

A equipe treinada por Paulo Autuori fica com um jogador a mais logo aos 21 minutos, quando Rafael Foster foi expulso após intervenção do VAR ao dar um pisão em disputa com Nikão. Com a vantagem numérica, o time da casa passou a ser mais ofensivo, criando chances com Abner e Terans. No retorno do intervalo, o Juventude surpreendeu com Castilho, que tentou entrar na área e caiu após choque com Marcinho e sofreu pênalti, aos 10 minutos. Na cobrança, Ricardo Bueno bateu no meio para abrir o placar. A vantagem, porém durou pouco tempo. Seis minutos depois, foi Bissoli quem converteu penalidade depois de toque na mão de Paulinho Boia. Pouco depois, Renato Kayzer aproveitou levantamento de Abner para testar e virar.