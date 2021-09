Filha exibe vídeo de Pelé fazendo fisioterapia no hospital; assista

Na publicação, o Rei do Futebol aparece um pouco debilitado, mas brinca durante o exercício feito no Hospital Albert Einstein

Reprodução/Instagram/@iamkelynascimento Pelé fazendo fisioterapia no Hospital Albert Einstein



Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, postou neste sábado, 18, um vídeo do pai fazendo fisioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde 31 de agosto. Na publicação, o Rei do Futebol aparece um pouco debilitado, mas brinca durante o exercício. O tricampeão mundial com a seleção brasileira, que deu entrada no hospital para realizar exames periódicos, descobriu um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia no dia 6. Na última quinta-feira, o ex-jogador apresentou problemas respiratórios e passou a noite na Unidade de Terapia Intensidade (UTI), passando à semi-intensiva durante o dia.

“Insta fam! Vi que vocês gostaram dos updates então tá aqui o update do dia 9/18/21. Primeira vez de fisioterapia com o super fisioterapeuta @acbarroco e a ajuda da tropa de recreacionistas Kely & Flávia do ‘The Kely & Flávia Show’”, escreveu Kely Nascimento, que também postou uma foto de um enfermeiro fazendo a barba de Pelé. Na última sexta, ela já havia usado a rede social para tranquilizar os fãs, dizendo que o retorno do ídolo do Santos e da seleção à UTI foi “um passo para trás” para, em seguida, “dar dois para frente.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kely Nascimento (@iamkelynascimento)

Já o Hospital Albert Einstein, no último boletim médico, publicado na noite da última sexta-feira, disse que Pelé apresenta quadro estável após passar por uma instabilidade respiratória. “Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal”, informou o hospital.