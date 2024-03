Com um a menos, Botafogo empata com Bragantino e avança na Libertadores

Com o resultado, time de São Paulo fica fora da competição, mas vai para a Sul-Americana

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Junior Santos, do Botafogo, comemora o seu gol durante a partida de volta contra o Red Bull Bragantino pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores 2024



O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Bragantino nesta quarta-feira, 13, e garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Apesar do time Paulista ter sido o melhor em campo, o Botafogo conseguiu se defender e aproveitar a vantagem que tinha conquistado no primeiro jogo. O time carioca entrou em campo com a vantagem do empate, já que venceu por 2 a 1 o jogo de ida, disputado no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Para se classificar direto, o time de Bragança Paulista precisava vencer por dois gols de diferença. O Bragantino teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, e buscou mais o gol em diversas oportunidades. Os cariocas, por sua vez, apostaram na estratégia defensiva e, quando tinham oportunidade, realizavam algumas ações ofensivas. Mesmo tendo superioridade de jogo no primeiro tempo, o Bragantino não conseguiu marcar e a partida foi para o intervalo empatada.

Na volta para a segunda etapa, a equipe do interior de São Paulo aumentou sua intensidade, alugando um lado do campo, pois só ele atacava e levava pressão ao Botafogo. Aos seis minutos do primeiro tempo, o uruguaio Damian Suarez foi expulso após impedir um contra-ataque massa Bruta. Com um a mais, o Botafogo se recuou ainda mais, enquanto o Bragantino seguiu tentando fazer o gol. A equipe até chegou a ter uma boa oportunidade de fora da área, mas Gatito Ferreira evitou o gol.

Mesmo sem levar perigo ao gol adversário, quando teve a oportunidade, o Botafogo aproveitou. Aos 31 minutos, após uma bola longa pela direita, Hugo cruzou e Junior Santos empurrou a bola para o fundo da rede, aumentando a vantagem do Botafogo. O gol não abalou o Bragantino, que seguia acreditando na classificação para a próxima fase da Libertadores, até que aos 41 em um belo lance e chute de Talisson de Almeida marcou para o time de São Paulo. O resultado, contudo, ainda deixava o Botafogo com a vaga nas fases de grupo. Apesar da pressão nos minutos finais e da tentativa de ampliar o placar, o Bragantino não conseguiu marcar e, com isso, não avançou para a próxima fase da Libertadores, contudo, ele irá para a Sul-Americana.