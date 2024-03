Vini Jr. é alvo de ataque racista por torcida do Atlético de Madrid antes de jogo da Champions: ‘Chimpanzé’

Essa foi mais uma das inúmeras vezes que o brasileiro é alvo de ataques na Espanha

JAVIER SORIANO / AFP

E mais uma vez o jogador Vinícius Júnior foi alvo de ataques racistas na Espanha. Nesta quarta-feira, 13, antes do jogo entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, que garantiu à equipe espanhola uma vaga nas quartas de final, torcedores que aguardavam a chega do ônibus dos colchoneros chamaram o brasileiro de ‘chimpanzé’. “Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé”, cantaram os jogadores em frente ao Estádio Metropolitano. A canção original deveria ser: ‘Alé, alé, aké, Atleti te amo, contigo até o final”. Recorrentemente o Vinícius é alvo de ataques racistas na Espanha, mas até o momento, não houve punições.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, em defesa do jogador, o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, disse que nunca antes na história viu um jogador da qualidade de Vini ser tão perseguidos. Vale ressaltar que em maio do ano passado, quando o brasileiro não aceitou os insultou e se revoltou, houve repercussão do caso e gerou em uma crise diplomática entre Brasil e Espanha, com o governo brasileiro cobrando medidas. No dia 26 de março, a seleção espanhola e brasileira se enfrentam em um amisto em Madrid sob o lema “uma só pele” e que tem como foco a luta contra o racismo.