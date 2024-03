Atlético de Madrid e Borussia Dortmund vencem e avançam na Champions League

Sorteio das quartas de final da Champions League 2023/2024 será realizado no dia 15 de março, às 8h (horário de Brasília)

INA FASSBENDER / AFP e Thomas COEX / AFP Borussia Dortmund e Atlético de Madrid estão nas quartas de final da Champions League



Atlético de Madrid e Borussia Dortmund garantiram as vagas finais para às quartas de final da Champions League. Os clubes se juntam a Arsenal e Barcelona que se classificaram na terça-feira, 12. O jogo do time espanhol foi marcado por mais um episódio de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. Antes da partida iniciar, os torcedores realizaram cântico em que chamaram o brasileiro de chimpanzé. No jogo, o Atlético de Madrid garantiu sua vaga em uma emocionante disputa de pênaltis contra a Inter de Milão. O jogo de volta das oitavas de final terminou empatado em 2 a 2 no placar agregado, levando a decisão para a prorrogação.

Federico Dimarco abriu o placar para a Inter de Milão aos 22 minutos, mas Antoine Griezmann empatou para o Atlético aos 35 minutos. Já nos acréscimos, Memphis Depay marcou o gol da vitória para os espanhóis, levando a partida para a prorrogação. Após um tempo extra sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Lautaro Martínez, Alexis Sánchez e Davy Klaasen desperdiçaram suas cobranças pela Inter, enquanto o Atlético converteu todas as suas penalidades, garantindo a classificação para a próxima fase da competição.

Borussia Dortmund x PSV

O Borussia Dortmund venceu o PSV Eindhoven por 2 a 0 em casa e se classificou para a próxima fase da competição. Os alemães abriram o placar aos três minutos com um gol de Jadon Sancho. O time fechou a partida com chave de ouro, marcando o segundo gol nos acréscimos da segunda etapa com Marco Reus. Com essa vitória, o Dortmund retorna às quartas de final da competição após três anos. Essa nova classificação mantém os alemães na liderança em presenças nessa fase na Era Champions League. Ele está em sua 22ª participação. O sorteio das quartas de final da Champions League 2023/2024 será realizado no dia 15 de março, às 8h (horário de Brasília).