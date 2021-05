Com um a menos, Flamengo empata com a LDU e avança às oitavas da Libertadores

Willian Arão foi expulso nos 15 minutos iniciais e deixou o time rubro-negro em situação complicada durante a partida

EFE/Silvia Izquierdo

O Flamengo teve uma noite difícil nesta quarta-feira, 19. No Maracanã, a equipe rubro-negra recebeu a LDU de Quito pela Copa Libertadores e empatou em 2 a 2, com um homem a menos. O time carioca começou com tudo a partida. Logo aos três minutos balançou as redes com Pedro, mas o bandeira marcou impedimento no lance. No lance seguinte, Gabriel acertou a trave. Mas a história começou a mudar aos 15, quando Willian Arão foi expulso depois de subir demais o pé e acertar o rosto de Amarilla. Aos 32, Pedro voltou a marcar e desta vez valeu. O camisa 21 aproveitou cruzamento de Matheuzinho, chutou sem ângulo e a bola passou por debaixo do goleiro Gabbarini, abrindo o placar. Aos 35, a LDU empatou com Guerra, que subiu mais alto do que a zaga flamenguista, e não deu chances para Gabriel Batista. Ainda no fim do primeiro tempo, Gerson perdeu uma grande chance.

No segundo tempo, a sorte do Flamengo virou de vez. Aos 15 minutos, Muñoz fez jogada pela direita, cruzou para Amarilla que dominou e rolou para Jhojan Julio, que soltou uma pancada de perna direita e decretou a virada no Maracanã. Nove minutos depois, Matheuzinho teve uma ótima chance de igualar o marcador, mas o goleiro adversário defendeu. Aos 43, Gustavo Henrique empatou depois de cobrança de falta de Arrascaeta e confirmou a classificação do time às oitavas de final. O resultado deixa o Flamengo em primeiro no Grupo G, dois pontos a frente do Vélez Sarsfield e seis a frente da LDU, que não pode mais alcança-lo. Na última rodada o rubro-negro recebe o Vélez, também no Maracanã, quinta-feira às 21h (horário de Brasília).