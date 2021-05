Sporting Cristal vence Rentistas e classifica o São Paulo para as oitavas da Libertadores

Tricolor Paulista é segundo no Grupo H e não pode mais ser ultrapassado em número de pontos pelos rivais

Reprodução/ Twitter São Paulo avançou de fase sem entrar em campo



Mesmo depois de perder para o Racing na terça-feira, 18, o São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 19, o Sporting Cristal venceu o Rentistas por 2 a 0 e tirou as chances do time uruguaio de alcançar, matematicamente, o Tricolor Paulista na chave. O Racing é o primeiro do Grupo H com 11 pontos, o time brasileiro está em segundo com oito pontos, o Sporting sobe para terceiro com quatro pontos e o Rentistas é o último com apenas três. Sendo assim, o time do Morumbi se junta a Palmeiras e Atlético-MG que também passaram de fase. Santos e Internacional devem decidir a vaga na última rodada. Na próxima semana, o São Paulo encerra sua participação no torneio contra o mesmo Sporting na terça-feira, dia 25, às 21h30 (horário de Brasília).