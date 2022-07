Com um a menos, Fortaleza é eliminado da Libertadores pelo Estudiantes

Leão do Pici perdeu por 3 a 0 na Argentina, depois de empatar por 1 a 1 na ida

EFE/ Demian Alday Estevez Pikachu foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo



O Fortaleza não conseguiu avançar às quartas de final da Copa Libertadores. O caminho era difícil: depois do 1 a 1 na ida, vencer o Estudiantes na Argentina. E não deu. Logo aos nove minutos, Manuel Castro abriu o placar para os donos da casa. Aos 22, depois de uma entrada forte em Boselli, Pikachu foi expulso da partida e saiu chorando. Assim, ficou mais fácil para o Estudiantes que ampliou aos dois minutos do segundo tempo também com Castro. Aos 12, Yamartino fez o terceiro e decretou a vitória. Na próxima fase, o adversário dos argentinos será o Athletico Paranaense.