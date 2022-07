Atlético-GO busca resultado com Olímpia e se classifica nos pênaltis na Sul-Americana

Dragão perdeu de 2 a 0 na ida, mas conseguiu igualar na Serra Dourada; nas quartas de final o adversário será o Nacional-URU

Reprodução/ Conmebol Atlético-GO fez história ao se classificar para as quartas de final da Sul-Americana



O Atlético Goianiense fez história. Nesta quinta-feira, 07, o Dragão buscou o revés de 2 a 0 da ida para o Olimpia, fez 2 a 0 no Serra Dourada, e se classificou nos pênaltis. Precisando muito do resultado, o Atlético abriu o placar logo aos 4 minutos com Diego Churín e aos 8 Airton ampliou. O resultado garantia os pênaltis, mas mesmo assim o Dragão ainda tentou fazer mais um gol, mas parava no goleiro ou finalizava errado. O Olimpia teve suas poucas chances, mas também não conseguiu balançar as redes. Nas penalidades, Quintana parou no goleiro Ronaldo e por 5 a 3 o Dragão avançou. Na fase das quartas de final, o Atlético enfrentará o Nacional-URU.