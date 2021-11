Com um a menos, Grêmio busca empate contra o Flamengo e ainda respira no Brasileirão

Apesar do resultado heroico, situação ainda é delicada: Tricolor gaúcho está a quatro pontos do Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento

Raul Pererira/Fotoarena/Estadão Conteúdo Grêmio e Flamengo empataram por 2 a 2 na arena do time gaúcho, sem a presença de público



Em casa, sem poder contar com o apoio de sua torcida devido a uma punição imposta pelo STJD, devido à invasão que ocorreu no duelo com o Palmeiras, o Grêmio foi valente e evitou uma derrota que parecia inevitável contra os reservas do Flamengo. Com um homem a menos, o Tricolor buscou o empate por 2 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. O pontinho, no entanto, não alivia a delicada situação da equipe gaúcha, 18ª colocada e com quatro pontos a menos do que o Juventude, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Faltam quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

Após um empate sem gols no primeiro tempo, o Grêmio voltou do intervalo nervoso e viu o adversário abrir o placar com Vitinho, aos 12 minutos. Para piorar, Jonathas foi expulso logo depois, tentando parar o meia do Mengão, um dos destaques da partida. Mancini imediatamente mandou a campo Victior Bobsin e Borja, mas a melhora não foi imediata. Tanto é que Vitinho ampliou aos 29, após ótima jogada de Kenedy. A reação começou em seguida. Ferreirinha fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Borja marcar. Aos 36, o colombiano retribuiu o favor e a revelação gremista empatou. Borja ainda teve uma ótima chance pata consumar uma virada incrível. O cabeceio passou perto, mas não foi no alvo.