Al-Hilal vence Champions League da Ásia e conquista vaga no Mundial

Decisão da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo definirá o último time a se classificar para o torneio internacional

Reprodução/Twitter/@TheAFCCL Al-Hilal é o primeiro time a ser tetracampeão da Champions League da Ásia



Al-Hilal venceu o Pohang Steelers por 2 a 0, nesta terça-feira, 23, e se consagrou como a primeira equipe tetracampeã da Champions League da Ásia. Com isso, o time se classificou para o Mundial de Clubes da Fifa. Agora, falta apenas a decisão da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras para definir o último clube a disputar o Mundial. A final entre os times brasileiros acontecerá no próximo sábado, 27, às 17 horas, em Montevidéu, no Uruguai.

Até o momento, estão garantidos no Mundial de Clubes de 2021 o Chelsea (Europa), Auckland City (Oceania), Monterrey (América do Norte e América Central), Al-Ahly (África) e Al-Jazira, que representa os Emirados Árabes, país sede do evento. O atual campeão mundial é o Bayern de Munique. Já o último brasileiro a levantar a taça foi o Corinthians, na edição de 2012, realizada no Japão. Inicialmente marcado para acontecer no Japão, o tradicional campeonato mudou sua sede para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, devido ao aumento de casos e mortes provocadas pela Covid-19 no país nipônico. O torneio, que está marcado para fevereiro de 2022, ainda não tem sorteio definido.