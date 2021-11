Corinthians renova contrato com Lucas Piton até 2024

Na temporada atual, o lateral-esquerdo foi responsável por um gol e deu três assistências

Reprodução/Twitter/@Corinthians Novo vínculo entre Corinthians e Lucas Piton é válido até o fim de 2024



O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 23, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Lucas Piton. O novo vínculo é válido até o fim de 2024. O contrato vigente seria encerrado em dezembro de 2022. O jogador de 21 anos iniciou sua carreira na categoria de base do clube pelo futsal. Em 2017 entrou para o campo na categoria sub-17. Já em 2019, Piton foi promovido à equipe principal do Timão, onde disputou 54 partidas, sendo 41 como titular. Na temporada atual, o lateral-esquerdo foi responsável por um gol e deu três assistências. “Sentimento de felicidade muito grande. Muito feliz. Queria agradecer a Deus e ao clube por me proporcionarem isso. Quero dizer à torcida que nunca vai faltar muita vontade, muita raça e que esses mais três anos serão de muita alegria”, disse Piton em vídeo.