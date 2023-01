Com um a menos, Santos bate o Água Santa e avança às quartas da Copinha

Peixe teve um jogador expulso aos 16 minutos do segundo tempo, mas vence por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Ibrachina e Fortaleza

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos avançou para as quartas de final da Copinha ao bater o Água Santa nesta terça-feira



Com um jogador a menos, o Santos derrotou o Água Santa por 1 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida válida pelas oitavas de final da Copinha foi disputada nesta terça-feira, 17, em Diadema. O Peixe perdeu Balão, expulso aos 16 minutos da segunda etapa, mas segurou a pressão do Netuno. O adversário na próxima fase saíra do confronto entre Ibrachina e Fortaleza. Buscando o tetracampeonato, o Santos iniciou a partida melhor que o adversário e abriu o marcador cedo. Zabala marcou aos 11 minutos na etapa inicial. Porém, o Alvinegro Praiano caiu de produção. Por sua vez, mesmo tendo crescido na partida, o Água Santa não levava perigo ao adversário. Em um arremate de fora da área, o goleiro Edu Araújo evitou o empate da equipe de Diadema. Na segunda etapa, o Santos voltou com mais apetite e tentava liquidar a fatura nos minutos inicias. Neste momento, Balão foi expulso aos 16 minutos, após disputa de bola com Carlos Gabriel. O Peixe teve que mudar os planos e recuou. O Água Santa se atirou ao ataque e pressionou o adversário, mas não conseguiu mudar o resultado e ficou pelo caminho.