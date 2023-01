Especulado no Flamengo, Quintero erra pênalti contra mascote em apresentação; assista

Meia desperdiçou cobrança durante apresentação no último domingo; mais de 40 mil torcedores estavam no local

Reprodução/Instagram @juanferquinterop Jogador foi especulado em clubes brasileiros antes de ser anunciado como reforço do Junior Barranquilla



Depois de ser especulado no Internacional e no Flamengo, o meia Juan Quintero foi apresentado no Junior Barranquilla no último domingo. O evento contou com a presença de 40 mil pessoas e aconteceu no Estádio Metropolitano. Entretanto, a apresentação virou motivo de piada, já que o meia cobrou um pênalti contra o mascote da equipe e perdeu a cobrança após chutar forte na trave direita do gol. Em uma segunda cobrança, Quintero marcou o gol e o momento foi usado pelo clube no anúncio do meia. Prestes a completar 30 anos, Quintero assinou contrato com o Barranquilla até o fim deste ano, depois de deixar o River Plate. Apesar de não ter sido reproduzido pelo clube, o momento em que Quintero perde a cobrança foi compartilhado nas redes sociais.

Confira o registro: