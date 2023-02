Com volta de Marta, seleção feminina estreia em torneio preparatório para a Copa

Brasil enfrenta o Japão nesta quinta-feira, às 16h, pelo torneio amistoso ‘SheBelieves Cup’

Thais Magalhães/CBF Marta volta ao grupo da seleção depois de se recuperar de uma lesão no joelho



A seleção brasileira feminina inicia o ano de 2023 nesta quinta-feira, 16, no SheBelieves Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos. A equipe enfrentará o Japão às 16h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV. O torneio serve como preparação para a Copa do Mundo, marcada para junho na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil busca o primeiro título. Em entrevista coletiva nesta quarta, a treinadora Pia Sundhage falou sobre as adversárias. “Estamos preparando a equipe para jogar contra uma seleção muito organizada. Será muito importante acelerar a troca de passe, além disso, precisamos acertar também nosso posicionamento no ataque. O jeito que o Japão joga é mantendo a posse de bola, e é muito importante ter uma boa organização, mas mais que isso, sermos pacientes”, destacou. O Brasil terá um reforço de peso: a volta de Marta. A atacante de 36 anos ficou meses afastada para tratar uma lesão no joelho, mas está pronta para a sequência da temporada.

“Estou muito feliz pelo jeito que ela está aqui e não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Ela tem uma energia extra! A Marta está ótima, participou de todos os treinos, bom… é a velha Marta de sempre, cheia de experiência. Algo que ela traz muito para esse time é o passe final, é claro que gostaríamos que ela atuasse em todos os minutos, mas não podemos, ela ainda não jogou uma partida inteira, mas a veremos em alguns minutos e espero que nos três jogos”, acrescentou. Além do Japão, o Brasil também joga contra o Canadá no domingo, dia 19, às 20h30 e encerra o torneio contra os Estados Unidos, na quarta-feira, dia 22, às 21h. Todos os adversários estarão no Mundial do meio de ano.