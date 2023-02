Liga dos Campeões: Borussia Dortmund e Benfica vencem e saem na frente nas oitavas de final

Alemães fizeram 1 a 0 no Chelsea, e o Benfica superou a sensação Club Brugge por 2 a 0

EFE/EPA/Friedemann Vogel Adeyemi marcou o único gol da vitória do Borussia Dortmund contra o Chelsea



No segundo dia das oitavas de final da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund e Benfica venceram seus jogos e iniciaram a caminhada rumo às quartas de final com vantagem. Os auri negros enfrentaram o Chelsea, no Signal Iduna Park, e venceram por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Adeyemi, aos 18 minutos, tendo cruzado o campo inteiro na corrida contra Enzo Fernández e finalizado na saída de Kepa. Aos 32, Emre Cam salvou em cima da linha o empate dos ingleses. Nos acréscimos, Kobel defendeu chute de Enzo. No outro jogo, o Benfica fez 2 a 0 no Club Brugge, a sensação da primeira fase, na Bélgica, e fica mais próximo das quartas. Os dois gols saíram no segundo tempo. Aos 6 minutos, João Eduardo abriu o placar de pênalti e aos 43, o brasileiro David Neres ampliou. Ambas as partidas de volta acontecem dia 7 de março, às 17h (horário de Brasília).