Manchester City faz 3 a 1 no Arsenal e assume a liderança da Premier League

Equipes tem os mesmos 51 pontos, mas os Citizens levam vantagem no saldo de gols; Arsenal ainda tem um jogo a menos

EFE/EPA/Daniel Hambury Grealish marcou o segundo gol do City na vitória por 3 a 1 no Emirates Stadium



No jogo mais esperado da atual temporada da Premier League (adiado pela morte da Rainha Elizabeth II), o Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 1 e assumiu a liderança do campeonato. Os times têm os mesmos 51 pontos, mas os Citizens possuem melhor saldo de gols. No entanto, o Arsenal tem um jogo a menos e pode recuperar a ponta. A partida no Emirates Stadium foi muito boa. Quem saiu na frente foi o City, aos 24 minutos, com De Bruyne marcando um golaço de cobertura após erro da defesa adversária. Aos 42, o Arsenal conseguiu empatar com Saka batendo pênalti. No segundo tempo, a história foi outra. Aos 27 minutos, Grealish fez um e Haaland, que vinha de uma seca de três jogos (!), fez o terceiro aos 37. Essa é a segunda vitória do time de Guardiola contra o Arsenal na temporada; na Copa da Inglaterra os azuis eliminaram os Guners. Em 26 de abril as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Etihad.