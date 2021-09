Comentarista de futebol na Globo, Caio Ribeiro revela que está com câncer

Ex-jogador foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e está na fase final do tratamento

Reprodução/ Rede Globo Caio está com 46 anos e trabalha na Rede Globo desde 2007



O comentarista de esportes da Globo, Caio Ribeiro, informou em suas redes sociais na noite desta sexta-feira, 3, que foi diagnosticado com câncer. O ex-jogador revelou que os médicos encontraram um linfoma de Hodgkin, na região do pescoço, e que já está fazendo o tratamento adequado à doença. “Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar”, disse em vídeo publicado no Instagram. “Pretendo continuar trabalhando. Estou com energia, estou com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouco mais abatido e mais careca. Mas forte, porque sei que vamos passar por tudo isso juntos”, completou.

Caio trabalha desde 2007 como comentarista. Iniciou na Rádio Globo e no SporTV e, no ano seguinte, passou a integrar a equipe de transmissões de futebol da Rede Globo, em São Paulo. Nos campos, ele atuou como atacante e defendeu diversos times, entre eles São Paulo (onde foi revelado), Internazionale, Napoli, Flamengo, Santos e Grêmio. Encerrou sua carreira em 2005 pelo Botafogo. Conquistou títulos importantes como a Libertadores de 1993 e a Recopa Sul-Americana de 1994 pelo São Paulo, além do Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 1995, com a seleção brasileira, quando foi eleito o melhor jogador do torneio.