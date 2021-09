Bronze nas Olimpíadas, Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras na Diamond League

Piu fez o tempo de 48s23, ficando à frente de Kyron McMaster, das Ilhas Britânicas Virgens, e Yasmani Copello, da Turquia

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Alison dos Santos é campeão de etapa de Bruxelas da Diamond League



Alison dos Santos, o Piu, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, confirmou seu favoritismo e venceu, nesta sexta-feira,3, os 400 metros com barreiras da etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League. O brasileiro completou a prova com o tempo de 48s23. Kyron McMaster (48s31), das Ilhas Britânicas Virgens, e Yasmani Copello (48s45), da Turquia, completaram o pódio. O norueguês Karsten Warholm e o norte-americano Rai Benjamin, ouro e prata na Olimpíada, não disputaram a prova. Alison, que venceu também a etapa de julho, em Estocolmo, na Suécia, contou com um erro de passada na última barreira do atleta das Ilhas Britânicas Virgens, mas se recuperou nos 100 metros finais para ultrapassar o adversário.

Líder do ranking da prova na competição, o atleta nacional vai disputar a última etapa da Diamond League, em Zurique, também na Suíça, na próxima semana. Alison tem apresentado resultados impressionantes nos últimos anos. Em 2018, aos 18 anos, tinha como melhor resultado 49s79. Em 2019, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos e, na final do Mundial de 2019, quando ficou em sétimo lugar, atingiu 48s28.