Cristiano Ronaldo recebe certificado do ‘Livro dos Recordes’ por gols pela seleção de Portugal

Aos 36 anos, craque acumula oito marcas reconhecidas pelo Guinness World Records

Reprodução/ Twitter Guinness World Records Cristiano Ronaldo recebeu a honraria nesta sexta-feira, dia 3



Dois dias depois de bater a marca de maior goleador de seleções masculinas da história, o português Cristiano Ronaldo recebeu nesta sexta-feira, 3, um certificado do Guinness World Records, o Livro dos Recordes, por seus 111 gols com a camisa de Portugal. “Obrigado ao ‘Guinness World Records’. É sempre bom ser reconhecido como um quebrador de recordes mundiais. Vamos continuar tentando definir os números ainda mais altos”, comemorou Ronaldo nas redes sociais da instituição. Essa não é a primeira vez que o jogador do Manchester United recebe um desses certificados. Aos 36 anos ele tem sete outras marcas reconhecidas pelo Guinness. São elas:

Jogador com mais gols na Liga dos Campeões (134)

Jogador com maior número de gols em uma única edição de Liga dos Campeões (17)

Jogador com maior número de gols em competições europeias, incluindo eliminatórias (50)

Atleta com mais seguidores no Twitter

Pessoa com mais seguidores no Instagram, depois de ultrapassar Selena Gomez em 2017

Atleta com maior número de curtidas no Facebook (124.726.150)

Perfil de atleta mais visualizado na Wikipedia (112 milhões de visualizações)

"Thank you to the Guinness World Records. Always good to be recognized as a world record breaker. Let’s keep trying to set the numbers even higher!💪🏽" Congratulations @Cristiano!

Full story 👉 https://t.co/WTcHcOZSoZ pic.twitter.com/FQ5X0zM6Wu — Guinness World Records (@GWR) September 3, 2021

Cristiano só volta a atuar pela seleção agora na Data Fifa de outubro. O craque está suspenso para a próxima rodada das Eliminatórias, que será disputada na terça-feira, dia 7, contra o Azerbaijão, e também foi liberado do amistoso contra o Catar neste sábado. Portugal é líder isolado do Grupo A com 10 pontos. A Sérvia é a segunda com sete pontos, seguida de Luxemburgo que tem seis. Irlanda e Azerbaijão ainda não pontuaram.