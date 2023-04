Comissão de Arbitragem da CBF aprova ‘tolerância zero’ de árbitros na primeira rodada do Brasileirão

Em dez jogos, árbitros aplicaram 21 cartões – sendo 19 amarelos e dois vermelhos por reclamação

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira e Maurício Barbieri foram expulsos por reclamação



O Campeonato Brasileiro 2023 começou neste fim de semana e chamou a atenção os novos critérios da arbitragem. Em todos os dez jogos, os árbitros se mostraram firmes com as reclamações e, ao todo, aplicaram 21 cartões – sendo 19 amarelos e dois vermelhos por reclamação de técnicos. Em entrevista, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, disse que o desempenho dos árbitros na rodada inaugural foi muito positivo. “Havia uma expectativa da Comissão de Arbitragem de ver a reação e de como seriam (na prática) as implementações, os novos conceitos e interpretações que os árbitros receberam ao longo da pré-temporada. O saldo foi bastante positivo”, disse. Outra mudança vista foram os minutos de acréscimo. Assim como na Copa do Mundo no Catar, os árbitros foram generosos. “É importante lembrar que todo esse trabalho é em função das recomendações e instruções que vêm da Fifa e que a CBF e a Comissão de Arbitragem colocam em prática. A gente tinha a expectativa de como isso seria absorvido pelos clubes, a quem alimentamos com palestras ao longo das últimas semanas. Também já havíamos apresentado esse material que seria aplicado pelos árbitros aos presidentes dos clubes no Conselho Técnico da Série A”, completou Seneme. Sobre essas reuniões, o atacante corintiano Roger Guedes soltou o verbo após o jogo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, no domingo. “O árbitro pode falar, e a gente não pode argumentar. Houve uma conversa no começo do ano com a arbitragem e não está sendo como nos falaram. Mentiram nessa conversinha aí. Estão muito rígidos, tem que dar uma aliviada”, reclamou o atacante.