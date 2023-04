Torcida organizada do São Paulo pede demissão de Rogério Ceni: ‘Não dá mais’

Em publicação feita nas redes sociais, a Independente disse que a história do ex-goleiro no clube não será esquecida, mas cobrou mudanças da diretoria

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Os pedidos ganharam força após a derrota da equipe para o Botafogo na estreia do time no Campeonato Brasileiro neste fim de semana



A Torcida Independente, uma das maiores organizadas do São Paulo, está exigindo a demissão do técnico Rogério Ceni. Os pedidos ganharam força após a derrota da equipe para o Botafogo na estreia do time no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Em publicação feita no Instagram, a Independente diz que Ceni ‘perdeu a mão’ do elenco e cobra mudanças na equipe. “Um mito não morre e não blinda dirigentes. […] Qual a dificuldade da demissão do Rogério? ‘Tá’ esperando uma próxima derrota? Está nítido que o técnico perdeu a mão do elenco. Mudanças tem que ocorrer urgentemente na Barra-Funda”, afirma a nota. Em outro momento, o comunicado diz que os maus resultados não apagam a história de Ceni no clube, mas que a situação está inviável para o Tricolor. “Isso não se esquece ou não se rasga a história, pelo fato de ainda não ser um grande técnico, de ter erros de atitude e de personalidade. Ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito. Nem ídolos são perfeitos. […] Segue teu rumo, Rogério. O legado não se apagará jamais. […] Obrigado por ser quem foi. Ainda nos reencontraremos no futuro. Sua passagem é infinita no Tricolor. Mas agora não dá mais”, conclui o pedido.