Sampaoli é apresentado como novo treinador do Flamengo: ‘Era o plano A’

Técnico argentino também falou sobre as chances de Pedro e Gabigol jogarem juntos; próxima partida do clube será na quarta-feira, 19, pela Libertadores

Gilvan de Souza /CRF Sampaoli chegou no Rio de Janeiro neste domingo, 16, e já foi apresentado oficialmente; técnico acompanhou vitória contra o Coritiba



O argentino Jorge Sampaoli foi apresentado como novo treinador do Flamengo no começo da tarde desta segunda-feira, 17. Além de Sampaoli, participaram da apresentação o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de Futebol do clube, Marcos Braz. Durante sua primeira declaração como técnico do Flamengo, Sampaoli disse que o clube carioca era sua prioridade. “Agradecido pela oportunidade de chegar a este clube tão grande. Para mim, hoje, o Flamengo era o plano A. Mais que qualquer proposta da Europa e de qualquer lugar. Desta vez, coincidiram as possibilidades e estou agradecido pela oportunidade”, disse o argentino. Além disso, Sampaoli também falou que teve que fazer um diagnóstico “rápido e certeiro” sobre o elenco e que Gabigol e Pedro poderão jogar juntos, dependendo das situações. “No caso de Pedro e Gabigol, jogaram muito bem com Dorival, na etapa anterior. Então é definir que cada jogo é diferente e que algumas vezes podem ser e outras vezes não. Isso também é importante. A simplicidade disso te define basicamente os jogadores”, afirmou o técnico. O técnico terá pouco tempo para trabalhar, já que o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 19, para enfrentar o Ñublense pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Neste domingo, 16, logo após chegar ao Rio de Janeiro, Sampaoli acompanhou a vitória do Flamengo contra o Coritiba no Maracanã.