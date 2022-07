Confira a data do sorteio da Copa do Brasil e a premiação das quartas de final 

Athletico-PR, Atlético-GO, América-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo superaram seus respectivos rivais nesta semana e avançaram de fase

Reprodução/Twitter/@CopadoBrasil Sorteio da semifinal da Copa do Brasil acontecerá na próxima terça-feira



Athletico-PR, Atlético-GO, América-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo superaram seus respectivos rivais nesta semana e avançaram para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, os oito times esperam a realização do sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcado para acontecer na próxima terça-feira, 19, a partir das 13h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Vale lembrar que os jogos de ida da próxima fase acontecem nos dias 27 e 28 de julho, enquanto as partidas de volta serão nos dias 17 e 18 de agosto. Além dos confrontos, o evento também definirá o chaveamento até as finais do torneio. Os classificados para esta fase já garantiram mais R$ 3,9 milhões na conta. Quem passar para a semifinal, por sua vez, receberá mais R$ 8 milhões.