Confira as datas e horários dos confrontos de mata-mata da Copinha

Duelo entre Novorizontino e Castanhal, disputado em Iacanga, às 11h (horário de Brasília) abre as disputas nesta quarta-feira

Divulgação/Mirassol Segunda fase da Copinha começa nesta quarta-feira



A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, chegou aos confrontos de mata-mata. A partir desta quarta-feira, 12, começa a segunda fase do torneio. São 31 partidas únicas e eliminatórias. Dos 32 grupos da primeira fase, dois times de cada chave avançaram. Os principais times do país avançaram de fase. Todos os jogos da Copinha terão transmissão: alguns pela plataforma Eleven e Paulistão Play. O SporTV tem os direitos de algumas partidas e o Youtube transmitirá cinco confrontos. Confira abaixo as partidas da segunda fase, os horários, datas, locais e onde serão transmitidos:

Quarta-feira, dia 12

11h – Novorizontino x Castanhal em Iacanga (Eleven e Paulistão Play)

11h – XV de Piracicaba x Taubaté em Guaratinguetá (Eleven e Paulistão Play)

11h – Botafogo x São José-RS em Taubaté (SporTV)

11h30 – Fortaleza x Resende em Suzano (Youtube)

15h – Votuporanguense x Guarani em Votuporanga (Eleven e Paulistão Play)

15h – Vila Nova x Bahia em Tanabi (Youtube)

15h – Fluminense x Francana em Matão (SporTV)

15h – Nova Iguaçu x Ferroviária em Cravinhos (Eleven e Paulistão Play)

15h – Athletico-PR x América-MG em Araras (Eleven e Paulistão Play)

17h15 – Grêmio x Santa Cruz em Jaú (SporTV)

18h – Falcon x Velo Clube em São Carlos (Eleven e Paulistão Play)

18h – Mirassol x Atlético-MG em Bálsamo (Youtube)

18h – Linense x Sport em Lins (Eleven e Paulistão Play)

19h30 – Santos x Chapadinha em Araraquara (SporTV)

20h – Ponte Preta x Jacuipense em Franca (Eleven e Paulistão Play)

21h45 – Corinthians x Ituano em São José dos Campos (Rede Vida e SporTV)

Quinta-feira, dia 13 (sem horários definidos)

11h – São Bernardo x Iape (Eleven e Paulistão Play)

11h – Londrina x São Caetano (Eleven e Paulistão Play)

11h – Vasco x Joinville (SporTV)

11h – Atlético-GO x Água Santa (Eleven e Paulistão Play)

11h30 – Coritiba x Juventus (Youtube)

15h – ABC x Retrô (Eleven e Paulistão Play)

15h – Avaí x Portuguesa (Eleven e Paulistão Play)

15h – Palmeiras x Mauá (SporTV)

15h – Ibrachina x Oeste (Eleven e Paulistão Play)

15h – Desportivo Brasil x Ceará (Youtube)

15h – Canaã x Real Brasília (Eleven e Paulistão Play)

17h45 – Cruzeiro x RB Bragantino (SporTV)

18h – Audax x Ska Brasil (Eleven e Paulistão Play)

19h30 – Internacional x Flamengo-SP (SporTV)

19h30 – Flamengo x Náutico (SporTV)

21h45 – São Paulo x EC São Bernardo (Rede Vida e SporTV)