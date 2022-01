Desfalcado pela Covid-19, Palmeiras empata com o Água Santa na Copinha

Time alviverde terminou a primeira fase em primeiro no Grupo 28, com sete pontos (duas vitórias e um empate) e enfrenta o Mauá na próxima fase

Reprodução/ Água Santa por @douradofoto Times se enfrentaram debaixo de chuva em Diadema, na Arena Inamar



O Palmeiras entrou em campo nesta terça-feira, 11, para enfrentar o Água Santa na última rodada da primeira fase da Copinha com o time desfalcado pela Covid-19. O clube anunciou na manhã desta terça que cinco jogadores testaram positivo para a doença, incluindo a sensação do campeonato: Endrick. O jogo não foi fácil, a forte chuva que atingiu Diadema dificultou a bola rolando no gramado da Arena Inamar. O Palmeiras saiu na frente aos 36 minutos do segundo tempo com Vanderlan, mas nos acréscimos, aos 49 minutos, levou o empate com gol de Vinícius. As duas equipes avançaram para a próxima fase, com o Verdão em primeiro no Grupo 28 com sete pontos. Na próxima fase, que começa nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Mauá e o Água Santa joga contra o Atlético Goianiense. Ainda não estão definidas as datas e horários dos confrontos.