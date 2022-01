São Paulo vira sobre o São Caetano em um minuto e garante 1º lugar na Copinha; veja confronto do mata-mata

Caio fez seus dois primeiros gols no torneio e deu a vitória ao Tricolor no Anacleto Campanella; na próxima fase, time comandado pelo ex-meia Alex pegará outra equipe do ABC

Partida disputada no Anacleto Campanella terminou 2 a 1 para o São Paulo



Com dois gols do centroavante Caio, o São Paulo venceu o São Caetano por 2 a 1 no estádio Anacleto Campanella, na cidade do Grande ABC, e garantiu a liderança do Grupo 21 da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento. O Azulão vencia a partida até os 28 minutos do segundo tempo quando o camisa 9 tricolor recebeu do lado esquerdo da área, deu belo drible no marcador e empatou a partida. Na saída, o tetracampeão da Copinha recuperou a bola rapidamente e partiu para o ataque. Caio recebeu nas costas da zaga e marcou mais um, menos de 60 segundos após o primeiro tento. As duas assistências foram de Talles Wander, outro destaque do time são-paulino. Para o São Caetano, foi à rede Guilherme Tavares, no final do primeiro tempo.

Já classificados, os dois times iniciaram a partida sem seus principais jogadores. Porém, atrás no marcador, o Tricolor acionou suas estrelas no segundo tempo. Talles entrou aos 17. Caio, que marcou seus dois primeiros gols na Copinha, foi a campo seis minutos depois. Outro que fez o São Paulo melhorar foi Luiz Henrique. Com as mudanças, a equipe comandada pelo ex-meia Alex, ídolo do rival Palmeiras, cresceu e sufocou o adversário. Primeiro colocado de seu grupo, a equipe são-paulina enfrentará o Esporte Clube São Bernardo na próxima fase, disputada mata-mata. A Federação Paulista deverá divulgar datas e horários nesta quarta-feira, 12.