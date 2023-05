Confira as melhores médias de público do Brasileirão após a oitava rodada

Flamengo vai liderando o ranking com mais de 50 mil pessoas por jogo; São Paulo e Fluminense completam o top 3

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Flamengo está fazendo bonito no Brasileirão 2023



A torcida do Flamengo segue dando show no Campeonato Brasileiro. Com o excelente público no empate contra o Cruzeiro, no Maracanã, o Rubro-Negro terminou a oitava rodada novamente com a melhor média de público do torneio. Levando em consideração as cinco partidas em que atuou como mandante, a equipe carioca tem uma média 54.2015 pessoas por jogo. O segundo colocado no ranking é o São Paulo (47.684), seguido de Fluminense (39.163), Palmeiras (38.578) e Corinthians (38.572). Melhor time do Brasileirão até o momento, o Botafogo é apenas o 15º clube que mais leva torcedores ao estádio. As informações foram compiladas pelo jornalista Rodolfo Rodrigues. Veja os dados completos abaixo.

Melhores médias de público do Brasileirão até a oitava rodada: