São Paulo entra em contato com o Flamengo e fica perto de contratar Marinho; veja detalhes 

Segundo o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, Tricolor recebeu aval do técnico Dorival Júnior e conversa com o staff do atacante desde a semana passada

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho está perto de acertar com o São Paulo



O São Paulo está muito perto de contratar Marinho, do Flamengo, informou o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, nesta segunda-feira, 29. De acordo com o profissional da JP, o Tricolor recebeu aval do técnico Dorival Júnior e conversa com o staff do atacante desde a semana passada. As duas partes já acertaram os valores salariais e os termos do contrato. A diretoria são-paulina, agora, conversa com o Rubro-Negro para viabilizar um acordo. Mais cedo, os flamenguistas afastaram o atleta por um ato de indisciplina com a comissão técnica, conforme apuração do comentarista Mauro Cezar Pereira. Vinculado ao clube carioca somente até o fim do ano, o veterano busca uma outra equipe para atuar. A agremiação carioca, por sua vez, vê a saída de Marinho como um bom negócio, já que ele não rendeu o esperado e o também velocista Luiz Araújo foi contratado para ocupar o setor.

Eleito o melhor jogador da Libertadores da América de 2020, quando levou o Santos ao vice-campeonato, Marinho foi contratado pelo Flamengo com status de titular. Desde o 2022 na equipe, entretanto, o atacante não conseguiu se firmar e conviveu com o banco de reservas na maior parte do tempo. Sob a batuta de Dorival Júnior, o jogador participou das campanhas dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América do ano passado. No São Paulo, o atleta chegaria para brigar por posição com Wellington Rato e Alisson. O interesse do Tricolor no atleta também tem relação com a falta de jogadores de velocidade no elenco. No início da temporada, o time ainda possuía Pedrinho para jogar no setor, mas o jovem teve seu contrato rescindido depois de ser acusado de agredir a ex-namorada. Na faixa esquerda, a equipe são-paulina também tem David com essas características. Caso a negociação seja concretizada, Marinho poderia ser inscrito no Brasileirão e no mata-mata da Copa Sul-Americana – o São Paulo está perto de avançar às oitavas de final. Na Copa do Brasil, a participação do atacante de 33 anos não seria possível, já que ele defendeu os flamenguistas em fases anteriores.