Morre João Zanforlin, ex-advogado do Corinthians e narrador esportivo, aos 75 anos 

Além de participar na cobertura de algumas Olimpíadas e Copas do Mundo, advogado trabalhou no STJD em casos importantes

Estadão Conteúdo/FÁBIO MOTTA João Zanforlin morreu aos 75 anos



O jornalista e advogado João Zanforlin morreu nesta segunda-feira, 29, aos 75 anos, em São Paulo. Referência nas duas áreas, o paulista foi diretor jurídico do Corinthians e trabalhou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sendo um dos defensores da Portuguesa no julgamento que rebaixou a Lusa para a Série B, em 2013. Em nota, o Timão exaltou a trajetória do profissional e lamentou seu falecimento. “A todos os familiares e amigos, o Corinthians deseja paz e muita força neste momento de luto e profunda dor”, escreveu. No jornalismo, Zanfolin foi narrador esportivo e trabalhou na TV Bandeirantes e na TV Cultura. Além da cobertura dos campeonatos nacionais, o locutor acumulou participações de diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos entre as décadas de 70 e 90. O velório acontecerá nesta terça-feira, 30, no Cemitênio da Vila Alpina, na Zona Leste da capital paulista.