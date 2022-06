Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022

A vitória da Costa Rica sobre a Nova Zelândia definiu a última classificada para o Mundial do Catar

A vitória da Costa Rica sobre a Nova Zelândia, em jogo realizado nesta terça-feira, 14, definiu a última classificada para a Copa do Mundo de 2022, encerrando o ciclo das Eliminatórias para o torneio, marcado para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Desta forma, com o sorteio da Fifa já realizado, todos os grupos estão definidos e completos. Assim, confira abaixo quais são as 32 seleções classificadas e as chaves da principal competição do planeta.

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

GRUPO C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Dinamarca

Tunísia

Austrália

GRUPO E

Espanha

Alemanha

Japão

Costa Rica

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H