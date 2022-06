Após 17 anos na Juventus, Chiellini assina com o Los Angeles FC

Ídolo na Juventus da Itália, o zagueiro Giorgio Chiellini anunciou nesta segunda-feira, 13, que está de mudança para os Estados Unidos onde jogará pelo Los Angeles FC. Foram 17 anos vestindo a camisa da Velha Senhora, e tendo seu contrato encerrado no fim da temporada passada. O jogador de 37 anos assina com os norte-americanos até o fim da temporada 2023. A MLS virou um grande celeiro de jogadores que não conseguem mercado na Europa ou estão mais velhos. “Me sinto muito forte sobre este novo capítulo na minha carreira e sou grato ao LAFC por esta oportunidade. Sou grato por todos os meus anos com a Juventus e estou ansioso para ganhar muitos outros troféus em Los Angeles”, escreveu Chiellini em sua conta oficial do Twitter. O zagueiro é multicampeã. Com a Juventus venceu nove vezes a Série A e cinco vezes a Copa da Itália, foi campeão da Eurocopa em 2020 e se despediu da seleção em 1º de junho.

🇺🇸 I felt very strongly about this new chapter in my career and I’m grateful to @LAFC for this opportunity. I’m thankful for all my years with Juventus and I’m looking forward to winning many more trophies in Los Angeles. pic.twitter.com/Udt1Lp3yY6

— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022