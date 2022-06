Costa Rica vence a Nova Zelândia e fica com a última vaga da Copa do Mundo de 2022

Joe Campbell, logo aos três minutos da etapa inicial, marcou o gol solitário da partida; Keylor Navas fez defesas importantes

EFE/ Alberto Estévez A Costa Rica garantiu vaga na Copa do Mundo 2022



A última vaga da Copa do Mundo de 2022 ficou com a Costa Rica, que venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 nesta terça-feira, 14, em jogo válido pela repescagem do Mundial e disputado no Al Rayyan Stadium, no Catar. Joe Campbell, logo aos três minutos da etapa inicial, marcou o gol solitário da partida. O confronto também ficou marcado pelas belas defesa de Keylor Navas, goleiro que conseguiu impedir o ímpeto do país da Oceania. Com o resultado, os costarriquenhos vão para o seu sexto torneio da Fifa, anteriormente, o país da América Central também disputou as edições de 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018. No Grupo E, a Costa Rica terá pela frente Espanha, Alemanha e Japão.