Conflito entre elenco do Corinthians e Vítor Pereira não foi o único no futebol; relembra histórias parecidas

Carlos Alberto Parreira foi ‘derrubado’ no São Paulo, enquanto Domenech acumulou polêmicas na seleção francesa

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Vitor Pereira comandando treino no Corinthians



Pouco a pouco os jogadores do Corinthians estão revelando bastidores da relação com Vítor Pereira, técnico do Timão na temporada passada e atual comandante do Flamengo. À “ESPN”, o lateral Fagner admitiu que ficou incomodado quando o treinador disse que o elenco estava de “barriga cheia” em plena entrevista coletiva. O atacante Róger Guedes, ao “Podpah”, relatou que o plantel ficou “aliviado” com a saída do português no fim de 2022. Por fim, o meio-campista Giuliano escancarou o mau relacionamento e ainda expôs algumas contradições no trabalho do técnico. “Teve situações em que a gente jogou com a linha de cinco que nunca tinha treinado. Teve um dia que ele disse: ‘Olha, já entendi que não funciona’. Chegou no jogo seguinte e teve linha de cinco de novo. Isso ia irritando o jogador”, comentou ao podcast “Inteligência LTDA”. O convívio conturbado entre atletas e técnicos, entretanto, não se restringe ao que aconteceu no Parque São Jorge. Abaixo, o site da Jovem Pan recorda algumas tretas históricas que vieram à tona.

Parreira derrubado no São Paulo em 1996

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira chegou ao São Paulo dois anos depois. Apesar da expectativa da imprensa e da torcida são-paulina, o treinador deixou o Morumbi após 21 jogos. O principal motivo para a passagem relâmpago foi o atrito com os jogadores. Recentemente, o ex-atacante Muller, um dos maiores ídolos da história do Tricolor, confirmou que “ajudou a derrubar” o técnico.

Brian Clough e sua passagem maldita pelo Leeds

A trajetória de Parreira no São Paulo pode remeter a uma famosa história ocorrida na Inglaterra. Em 1974, Brian Clough foi contratado pelo Leeds após fazer grande sucesso no Derby County – o treinador pegou o time na 2ª divisão, conseguiu o acesso e ainda faturou título no Campeonato Inglês na temporada 1971/1972. O técnico, entretanto, mostrou todo o seu temperamento explosivo e colecionou inúmeros conflitos com os jogadores. “Joguem suas medalhas no lixo, porque vocês não venceram nada com justiça. Vocês conseguiram isso trapaceando”, disse Clough ao elenco, em uma das famosas brigas. Em apenas 44 dias, o treinador também acumulou atritos com os líderes do time e somou resultados ruins dentro de campo. O caso foi tão emblemático que foi retratado no filme “Maldito Futebol Clube”.

Raymond Domenech tumultuou a seleção francesa

A seleção francesa venceu a Copa do Mundo de 2018 e foi vice na última edição, disputada no Catar. Até pouco tempo atrás, no entanto, os Blues decepcionavam no Mundial e colecionavam polêmicas nos bastidores. Várias delas foram protagonizadas pelo treinador Ramymon Domenech. No comando da França de 2004 a 2010, o técnico chegou a afastar os jogadores Robert Pires e Ludovic Giuly por serem do signo de Escorpião. Para ele, atletas com esse signo poderiam prejudicar o ambiente do seu grupo no Mundial da Alemanha de 2006. Além da astrologia, Domenech arrumou confusão com outros astros do país. Zinédine Zidane, por exemplo, chegou a declarar que não concordava com as táticas utilizadas por seu superior. Com poucas oportunidades, Anelka afirmou que não trabalharia com o técnico. Já David Trezeguet disse que se sentia desvalorizado pelo comandante, enquanto Karim Benzema, estrela em ascensão à época, não se conformava em ser preterido.