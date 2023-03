Mauro Cezar pede paciência com Vítor Pereira após Flamengo ficar sem a Taça Guanabara: ‘Pode fazer grande trabalho’

Treinador foi chamado de ‘burro’ por parte da torcida flamenguista após perder o quarto título na temporada 2023

Vítor Pereira foi chamado de “burro” por parte da torcida do Flamengo após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, em jogo que valia o título da Taça Guanabara. Além do descontentamento por não ficar com o troféu do 1º turno do Campeonato Carioca, os rubro-negros ainda remoem os fracassos na Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana na temporada 2023. Apesar do mau início do treinador, o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, pediu paciência com o português. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 9, o jornalista lembrou que os principais campeonatos do ano estão por vir e declarou que o técnico ainda pode fazer um bom trabalho na Gávea. “A hora de testar é essa mesmo! Vai testar quando? No Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? O time está jogando a Taça Guanabara”, introduziu o profissional da JP.

“Vítor Pereira pode, sim, fazer um grande trabalho no Flamengo. A questão é que, no Brasil, a gente valoriza as competições de menor importância, esquecendo que o filé mignon vem aí. Estamos na carne de terceira ainda. Taça Guanabara, Campeonato Carioca… Isso só vale porque é a única competição que está acontecendo e, claro, pela rivalidade histórica. O que importa vem lá na frente. Pergunta para o torcedor do Fluminense se ele quer trocar o título estadual do ano passado com o da Copa do Brasil, que a equipe não conseguiu porque perdeu na semifinal para o Corinthians. Quer trocar? Não vou nem falar de Libertadores porque o Fluminense nem chegou lá. As pessoas não tem paciência, tudo tem que ser para ontem. A minha postura é outra“, continuou Mauro Cezar Pereira, acreditando na evolução do lusitano.

Para o comentarista, a diretoria rubro-negra precisa assumir a responsabilidade ao não ter renovado com Dorival Júnior, vencedor da Libertadores e da Copa do Brasil com o time carioca em 2022. “A cartada arriscada da diretoria do Flamengo foi demitir o Dorival Júnior. Aí é que está a responsabilidade dos cartolas. Quando resolver trocar de técnico, muda o estilo do time. Os diretores precisam ter noção de que há o custo e o risco. O risco é esse que está acontecendo. É uma demora, um tempo necessário… E aí você tem que bancar! Até porque é muito fácil você transferir a responsabilidade neste momento”, arrematou. O Flamengo, agora, deve enfrentar o Vasco na próxima segunda-feira, 13, pela semifinal do Carioca.