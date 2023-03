Freguês no Brasil, Vítor Pereira tem bom aproveitamento em clássicos no exterior; veja retrospecto 

Português teve bom desempenho contra os rivais quando trabalho no Porto, Al Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), Shangai Port (China) e Fenerbahçe (Turquia)

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vítor Pereira ainda não venceu um clássico no Flamengo



Vítor Pereira reforçou sua fama de “freguês” diante dos rivais na noite da última quarta-feira, 8, com a derrota do Flamengo para o Fluminense, no Maracanã, em jogo que valia o título da Taça Guanabara (1º turno do Campeonato Carioca). Seja no Corinthians ou no Rubro-Negro carioca, o treinador permanece mostrando dificuldade para ganhar de seus principais oponentes estaduais. Desde que chegou ao Brasil, em janeiro de 2022, o treinador disputou 13 clássicos, registrando 2 vitórias, 3 empates e incríveis 8 derrotas – vale lembrar que ele não esteve à frente do time flamenguista no triunfo sobre o Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 25 de fevereiro. Ou seja, o português obtém um aproveitamento de apenas 23,1% dos pontos neste tipo duelo no futebol brasileiro. A marca, entretanto, não reflete o desempenho do profissional de 54 anos em clássicos no exterior.

Antes de comandar os clubes de maior torcida de São Paulo e Rio de Janeiro, Vítor Pereira trabalhou no Porto, Al Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia) e Shangai Port (China), além de colecionar duas passagens pelo Fenerbahçe (Turquia). Considerando os trabalhos nas equipes europeias e asiáticas, o lusitano fez 31 clássicos, colecionando 14 triunfos, 12 empates e somente 5 revezes – um aproveitamento de 58,1%. Desta forma, num apanhado da carreira do português, o técnico enfrentou rivais em 44 oportunidades, somando 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas – 47,7% dos pontos. Abaixo, veja o retrospecto detalhado.