Congo x Jamaica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Congo e Jamaica se enfrentam pela Repescagem da Copa do Mundo nesta terça-feira (31), às 18h, no Estádio Guadalajara; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Reprodução/X @FecofaRdc A Seleção do Congo busca quebrar jejum de 52 anos fora da Copa do Mundo



Congo e Jamaica se enfrentam nesta Repescagem da Copa do Mundo, nesta terça-feira (31), às 18h, no Estádio Guadalajara.

A partida definirá quem ficará com a vaga no Mundial. Caso vença, o Congo quebrará um jejum de 52 anos sem participar do torneio. A última vez que os africanos estiveram na Copa do Mundo foi em 1974. Por outro lado, a Jamaica só disputou o campeonato de 1998 e tenta retornar pela segunda vez.

Onde assistir Congo x Jamaica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pela CazeTV (YouTube), com início da transmissão às 18h.