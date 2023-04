Conheça Pretinha, a cachorra que viralizou nas redes sociais ao comemorar gols do Fluminense 

Vídeos da cadela celebrando os gols de Germán Cano, Jhon Arias e companhia passaram a fascinar o público

Reprodução/Arquivo Pessoal/ Abraão Moraes Pretinha no colo de Germán Cano, artilheiro do Fluminense



O Fluminense não está em alta “apenas” dentro de campo. Nas redes sociais, o Tricolor das Laranjeiras também é muito bem representado pela cachorra Pretinha, fanática pelo clube carioca. Nos últimos meses, vídeos da cadela celebrando os gols de Germán Cano, Jhon Arias e companhia passaram a fascinar o público. À reportagem do site da Jovem Pan, o taxista Abraão Moraes, um dos tutores do animal, contou que Pretinha tem cinco anos, está na família desde filhote e sempre foi apaixonada por televisão. “Ela chegou na nossa residência com três meses e sempre gostou de televisão. Ela não acompanha só futebol… Se a gente chega na sala e a TV está desligada, ela corre para frente do monitor. Estou falando a palavra ‘televisão’, e ela já está olhando para TV”, comentou o torcedor do Flu, que explicou a reação da cadela: “Em um certo dia, nós estávamos comemorando um gol, e a minha esposa e o meu filho viram ela comemorando junto”.

De acordo com Abraão, por muitos anos, os vídeos de Pretinha festejando os gols do Fluminense circulavam apenas no WhatsApp. “Ela fez cinco anos, mas com um já reagia… Sempre postei no WhatApp, no grupo da família, no grupo da igreja. O pessoal achava que eu mentia, ninguém acreditava. Recentemente, até um colega pediu desculpas e viu que não era montagem”, contou o tutor, que veta a festa em gols dos adversários. “Quando é ataque do adversário, a gente pede para ela não reagir. Quando o time rival ataca, a gente já fala que não pode e ela fica de boa”, brinca. O sucesso da cachorra, entretanto, só veio à público quando o então auxiliar Marcão publicou um vídeo do animal celebrando. “No primeiro vídeo que viralizou, ela estava sem a roupa… Foi na época do Marcão, que postou e fez o post bombar. Eu não tinha rede social. Ai começaram a pedir, pedir, pedir… Ai minha esposa e meu filho fizeram”. Atualmente, o perfil de Pretinha no Instagram conta com mais de 80 mil seguidores.

O sucesso de Pretinha, inclusive, não se restringe aos torcedores do Fluminense. Ainda em 2022, a cadela conheceu o elenco comandado por Fernando Diniz e foi reconhecida por vários jogadores. “No ano passado, no hotel, o pessoal recebeu a gente super bem. O Cano, o Ganso… a maioria dos jogadores já conhecia a Pretinha. Alguns jogadores seguem ela… Marcelo e o Fred passaram a seguir recentemente. Antes, Nino, Pedro Rangel seguiam também. Até o [apresentador] Pedro Bial segue ela”, disse Abraão, que está em contato com patrocinadores do Flu para ações de marketing. “A Flu TV já deu a roupa, ela já entrou nas Laranjeiras, teve acesso ao gramado, acesso a tudo”, finalizou.