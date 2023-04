Botafogo provoca ESPN após gafe de apresentador: ‘Sabemos que futebol não é o forte de vocês’ 

Clube se manifestou após apresentador Paulo Andrade ‘esquecer’ do triunfo do Glorioso sobre o São Paulo

Reprodução/ESPN Paulo Andrade, da ESPN, cometeu gafe durante o 'Linha de Passe'



O apresentador Paulo Andrade, da ESPN, cometeu uma gafe na última segunda-feira, 17, ao abrir o programa “Linha de Passe”. Durante a apresentação, o narrador destacou o desempenho dos times cariocas na rodada inauguram do Brasileirão, mas esqueceu de mencionar o Botafogo, que derrotou o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos. “Traremos o que foi essa primeira rodada do Brasileiro. Qual dos três do Rio de Janeiro estreou melhor? Eu estou falando dos que venceram. Dos que conseguiram vitórias mais fortes. Aliás, foi a primeira vez que todos venceram na primeira rodada. Fluminense, Vasco ou Flamengo?”, comentou. Nas redes sociais, o Glorioso tratou de provocar a emissora, publicando um print do resultado do jogo. “Oi, ESPN Brasil. Sabemos que o futebol não é o forte de vocês, então a gente ajuda a explicar: quem vence a partida é quem faz mais gols”, ironizou.

Nas redes sociais, diversos torcedores do Glorioso criticaram a ESPN pelo erro. O Botafogo conquistou a vitória sobre o São Paulo no sufoco, já aos 44 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Eduardo, no último sábado, 16. No mesmo dia, mais cedo, o Fluminense havia derrotado o América-MG por 3 a 0, no Independência, em Minas Gerais. Depois, o Vasco surpreendeu ao superar o Atlético-MG, também por 2 a 1, em pleno Mineirão. Já no domingo, no Maracanã, o Flamengo não tomou conhecimento do Coritiba, triunfando por 3 a 0. Abaixo, confira a gafe de Paulo Andrade e o posicionamento da “Estrela Solitária”.

Oi, @ESPNBrasil . Sabemos que futebol não é o forte de vocês, então a gente ajuda a explicar: quem vence uma partida é quem faz mais gols. 😉 pic.twitter.com/malwcQtrZC — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 18, 2023