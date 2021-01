Conmebol anuncia data e horário da final da Libertadores no Maracanã

Essa será a segunda vez na história que a decisão será em partida única

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores



Na tarde desta terça-feira, 12, a Conmebol anunciou em seu site oficial a data e o horário da final da Copa Libertadores, que será disputada no Maracanã. A final única acontecerá às 17hoo (horário de Brasília) do dia 30 de janeiro. A entidade também confirmou que não haverá presença de público, devido a pandemia da Covid-19, e que seguirá um rígido protocolo de segurança sanitária. A decisão será transmitida para diversos canais em todos os continentes, incluindo voos comerciais em todo o mundo. “Apesar das adversidades impostas pela pandemia, a Conmebol manteve o formato de suas competições, sem qualquer alteração, garantindo assim o princípio da equidade esportiva aos clubes participantes, cumprindo com suas emissoras e patrocinadores e trazendo o melhor futebol do mundo para milhões de fãs na América do Sul“, escreveu a entidade em seu site oficial.

Na noite desta terça o mundo conhecerá o primeiro finalista. Palmeiras e River Plate fazem o jogo da volta, no Allianz Parque, às 21h30. A partida de ida foi vencida pelo Palmeiras por 3 a 0. Nesta quarta, o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro, às 19h15, para decidir a segunda vaga. O primeiro jogo foi um empate sem gols na La Bombonera. Essa é a segunda vez que a Libertadores será decidida em apenas um jogo. A primeira em 2019, quando Flamengo e River Plate jogaram em Lima, no Peru, com triunfo da equipe brasileira, por 2 a 1, em uma virada histórica.