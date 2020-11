Conmebol anuncia data e local da final da Copa Sul-Americana; confira

Entidade ainda não se pronunciou sobre a data da final da Libertadores, que será disputada no Maracanã

Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana e receberá taça nesta quarta Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana e receberá taça nesta quarta



Na noite desta segunda-feira, 09, a Conmebol anunciou por meio de suas redes sociais o local da final única da Copa Sul-Americana. O destino dos finalistas será a Argentina, mais especificamente no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, casa do Club Atlético Talleres e do Club Atlético Belgrano. A data também foi definida: 23 de janeiro. As oitavas de final da competição terão início no dia 24 de novembro e Bahia e Vasco são os únicos representantes brasileiros. A equipe de Mano Menezes enfrenta o Unión de Santa Fé, em casa, na abertura da rodada às 19h15 (horário de Brasília). Já os cariocas começam a disputa das oitavas fora de casa, contra o Defensa e Justicia, no dia 26 de novembro às 21h30. Os jogos de volta serão disputados entre dia 01 a 03 de dezembro.

🇦🇷🏟️ Data confirmada! A Final Única da #SulAmericana 2020 será disputada em 2⃣3⃣ de janeiro, em Córdoba, na Argentina. 🏆 #GrandeConquista pic.twitter.com/V1BNCmYI4P — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) November 9, 2020

A data da final única da Copa Libertadores da América ainda não foi definida, somente o local. A competição mais importante da América do Sul terá a final disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. As oitavas de final da Libertadores começam no dia 24 com o Santos enfrentando a LDU fora de casa às 19h15, mesmo horário de Athletico-PR e River Plate. No mesmo dia o Flamengo encara o Racing, na Argentina, às 21h30. No dia 25 é a vez do Palmeiras estrear nas oitavas contra o Delfín, fora de casa, às 19h15. O Internacional enfrenta o Boca Juniors, no mesmo dia, às 21h30. Fechando a rodada, o Grêmio vai ao Paraguai enfrentar o Guaraní às 21h30.