Pia elogia competitividade nas semis do Brasileiro Feminino: ‘Estou ansiosa pelos jogos da volta’

Técnica da seleção assistiu a São Paulo 1 x 3 Avaí/Kindermann e Palmeiras 0 x 0 Corinthians nos estádios neste domingo, 08

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians e Palmeiras fizeram jogo equilibrado no Allianz Parque



Neste domingo, 08, teve início a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e o nível técnico dos confrontos agradou à técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 09, após anunciar a convocação para amistosos contra a Argentina, a treinadora destacou, principalmente, o equilíbrio entre as equipes. “Foi bom estar na arquibancada e acompanhar de perto essa competitividade, que é muito importante. Temos quatro times muito diferentes. Cito duas jogadoras do Avaí/Kindermann que foram muito bem e que estão conosco [na convocação]: Julia Bianchi e Duda. Isso mostra que temos boas jogadoras aqui. Se o ambiente for competitivo, elas terão a chance de brilhar”, afirmou Pia.

As jogadoras citadas por Pia marcaram na vitória do Avaí/Kindermann sobre o São Paulo, por 3 a 1, na Arena Barueri. “Também gostei do Corinthians, que jogou contra o Palmeiras. Foi uma ótima disputa. O fato de o Palmeiras ter trabalhado duro e de como as atacantes do Corinthians tentaram superar a linha defensiva”, destacou a técnica, citando o empate sem gols no clássico paulista, disputado no Allianz Parque. “Estou muito ansiosa pelas partidas de volta. É muito importante haver essa competitividade, por isso os jogos me fizeram feliz”, completou.

Tudo aberto para a final do Brasileirão Feminino

O primeiro finalista do Campeonato Brasileiro será conhecido no sábado, 14, no reencontro entre São Paulo e Avaí/Kindermann, às 14h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis. O time catarinense pode perder por um gol de diferença que assegura sua presença na final pela primeira vez desde 2014. O Tricolor, que tenta estrear em decisões nacionais no feminino, precisa ganhar por ao menos três gols de saldo para levar a vaga. Se houver empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Já Corinthians e Palmeiras se enfrentam na segunda-feira, dia 16 de novembro, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Uma vitória simples basta para qualquer uma das equipes se classificar. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas penalidades. Campeão em 2018 e vice em 2017 e 2019, o Timão busca a quarta final de Brasileiro seguida. O Verdão, assim como o Tricolor, é recém-promovido da Série A2 (segunda divisão) e mira a primeira decisão.

*Com informações da Agência Brasil